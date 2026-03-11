В рамках акции «Жизнь без наркотиков» сотрудники Кузбасского ЛУ МВД России организовали для школьников соревнование по волейболу

На спортивной площадке школы № 8 города Кемерово встретились сборная старшеклассников и учителей и команда транспортной полиции. Юные спортсмены продемонстрировали ловкость, скорость и настойчивость, усилив их педагогическим опытом наставников. Игра доказала, что возраст – это всего лишь цифра, когда речь идет о любви к спорту. Отличную физическую форму показали и полицейские, чья работа требует высокой выносливости и быстрой реакции. Спортивная встреча завершилась дружеской победой, и каждый участник получил призы.

Затем инспекторы по делам несовершеннолетних поговорили со школьниками об опасных последствиях употребления и распространения запрещенных веществ. Транспортные полицейские развеяли миф о том, что противоправная деятельность анонимна и безопасна. Они привели примеры успешного разоблачения преступных групп, занимавшихся сбытом наркотиков в онлайн-пространстве. Комментируя цель акции, член Общественного совета при линейном управлении Дмитрий Матюхин подчеркнул: «Помимо негативных правовых последствий, о которых рассказали сотрудники транспортной полиции, самые большой вред человек причиняет себе сам – физическому, психическому и нравственному здоровью. Здоровый образ жизни, занятия спортом и физкультурой, будущее без наркотиков должны быть ориентиром». Фото: Кузбасское ЛУ МВД России