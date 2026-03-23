В тепличных хозяйствах Кузбасса стартовал мониторинг карантинного фитосанитарного состояния

Ежегодно специалисты Россельхознадзора проводят мониторинг карантинного фитосанитарного состояния на территории каждого субъекта Российской Федерации. Его цель – выявление карантинных объектов (вредителей, болезней растений), путей их проникновения и распространения, а также получение объективного представления о фитосанитарном состоянии территории региона.

Так, в Кемеровской области – Кузбассе мероприятия традиционно начинаются весной с тепличных хозяйств. На сегодняшний день — это 19,66 га закрытого грунта в 6 хозяйствах Кузбасса.

Первые выезды состоялись уже 12 и 13 марта 2026 года, в ходе которых в посадках томатов были отобраны пробы для проведения дальнейших исследований в Кемеровском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ» на такие карантинные заболевания как вирус морщинистости плодов томата, вирус пятнистого увядания томата, вирус мозаики пепино. Одновременно специалисты ведомства установили 10 феромонных ловушек на выявление южноамериканской томатной моли, 5 ловушек на золотистую двухпятнистую совку, а также 138 феромонных и 809 клеевых ловушек – на западного цветочного трипса и других вредителей закрытого грунта.

18 марта установлено еще 70 феромонных и 490 клеевых ловушек на западного цветочного трипса, 45 феромонных ловушек на выявление южноамериканской томатной моли и 5 ловушек на золотистую двухпятнистую совку.

По результатам такого мониторинга, включающего целый комплекс обследовательских мероприятий, будет составлен отчет о фитосанитарном состоянии территории Кемеровской области – Кузбасса, данные которого ежегодно публикуются в Национальном докладе о карантинном фитосанитарном состоянии территории Российской Федерации.