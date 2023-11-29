В Тяжине состоялся шахматный турнир

В дивизиональном этапе Всекузбасских спортивных игр среди младших школьников «Смелость быть первыми» приняли участие четыре команды из Ижморского, Чебулинского, Тяжинского и Тисульского округов.

В общекомандном зачете первое место заняла команда Тисульской средней школы № 1. На втором месте юные шахматисты из Ижморской СШ № 1 и третье место досталось команде Итатской СШ имени Данкевич Т. Ф. (Тяжинский округ).

В личном зачете среди мальчиков на первом месте Дмитрий Волобуев (Тисульская СШ № 1). Второе место занял Александр Баранов (Ижморская СШ № 1). На третье место вышел Роман Маслов (Тисульская СШ № 1).

В личном зачете среди девочек первое место заняла Динара Калимулина (Тисульская СШ № 1). На втором месте Софья Стражкова (Тисульская СШ № 1) и третье место досталось Елизавете Мозгалевской (Тисульская СШ № 1).