В Тяжине специалисты центра национальных культур провели для детей развлекательную программу

Дед Мороз, Снегурочка и Зимушка-Зима вместе с ребятишками на центральной площади поселка собирали мешки с подарками, участвовали в конфетной эстафете, катались на паровозике сказочного волшебника.

Дети с Дедом Морозом исполнили его любимый танец, а Снегурочка и Зима проверили ловкость и быстроту ребят в танце на ускорение. Традиционно дети и взрослые приняли участие в новогоднем хороводе вокруг главной елки Тяжинского округа.

За замечательное исполнение стихов и песен Дед Мороз вручил ребятишкам сладкие гостинцы.