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В Тяжине специалисты центра национальных культур провели для детей развлекательную программу

Дед Мороз, Снегурочка и Зимушка-Зима вместе с ребятишками на центральной площади поселка собирали мешки с подарками, участвовали в конфетной эстафете, катались на паровозике сказочного волшебника.
Дети с Дедом Морозом исполнили его любимый танец, а Снегурочка и Зима проверили ловкость и быстроту ребят в танце на ускорение. Традиционно дети и взрослые приняли участие в новогоднем хороводе вокруг главной елки Тяжинского округа.
За замечательное исполнение стихов и песен Дед Мороз вручил ребятишкам сладкие гостинцы.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
06/01/2024
Культура
Тяжин

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