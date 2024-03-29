В адрес Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу поступила информация о несоблюдении жителем с. Малая Салаирка Гурьевского муниципального округа обязательных требований ветеринарного законодательства РФ при ведении личного подсобного хозяйства.

Для проверки фактов, изложенных в обращении в феврале 2024 года проведено контрольное (надзорное) мероприятие без взаимодействия (выездное обследование), по результатам которого установлено, что в ЛПХ содержатся лошади которые не подвергнуты обязательным противоэпизоотическим, профилактическим мероприятиям против болезней животных и не идентифицированы.

Данный факт является нарушением ст. 18 Закона РФ от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии», где определено, что владельцы животных обязаны осуществлять хозяйственные и ветеринарные мероприятия, обеспечивающие предупреждение болезней животных и безопасность в ветеринарно-санитарном отношении продуктов животноводства.

По результатам проведенного мероприятия владельцу личного подсобного хозяйства объявлено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований ветеринарного законодательства. Предостережение находится на контроле Управления.

В управление ветеринарии Кузбасса направлено уведомление о необходимости проведения противоэпизоотических мероприятий.