Юный кузбассовец стал лауреатом всероссийского фестиваля детской патриотической песни Росгвардии

Семнадцатилетний Ярослав Игошин, сын сотрудника кемеровского филиала вневедомственной охраны Росгвардии лейтенанта Михаила Игошина, представил Кузбасс на заключительном этапе X Всероссийского фестиваля детской патриотической песни войск национальной гвардии Российской Федерации. По итогам финального прослушивания жюри он стал лауреатом и занял III место в одной из ключевых номинаций фестиваля – «Сольное пение».

Гала-концерт и церемония награждения прошли в Москве. Дипломы и призы лауреатам по поручению директора Росгвардии Героя России генерала армии Виктора Золотова вручили заместитель начальника Главного военно-политического управления генерал-майор Алексей Сальников и руководитель автономной некоммерческой организации патриотического воспитания «Победоносец» Нина Масло.

Генерал-майор Алексей Сальников поздравил юных артистов, отметил их высокий уровень подготовки и подчеркнул, что участие в фестивале становится важным шагом в творческом развитии талантливых детей военнослужащих и сотрудников Росгвардии.

В отборочных турах фестиваля участвовали более 400 вокалистов из всех регионов страны. В финал вышли 18 солистов и 3 вокальных коллектива, среди которых и Ярослав. Его выступление получило высокую оценку профессионального жюри, которое отметило силу голоса, сценическую культуру и зрелость исполнения.

В ходе церемонии были определены победители в различных творческих номинациях, а переходящий приз директора Росгвардии за наибольше число призеров творческого конкурса был присуждён Сибирскому ордена Жукова округу войск национальной гвардии Российской Федерации.

Фото: Росгвардия