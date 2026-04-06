«Южный Кузбасс» готовит кадры по программе «Проф100»

Специалисты угольной компании «Южный Кузбасс» (ПАО «Южный Кузбасс», входит в Группу «Мечел») получают знания в рамках специальной корпоративной программы «ПРОФ100».

Программа обучения «ПРОФ100» разработана специалистами «Южного Кузбасса» с целью профессионального развития дипломированных молодых сотрудников и работников, обучающихся в профильных вузах по корпоративной практико-ориентированной форме обучения, а также линейных руководителей.

Программа рассчитана на 100 часов теоретического обучения в виде лекций, семинаров, тренингов, дистанционных электронных курсов. В качестве экспертов и преподавателей –руководители компании и ее подразделений. Слушатели получат актуальные знания по экономике, бухгалтерии, закупкам, трудовому праву, управлению персоналом и проектной деятельности. В программу также включен курс по внедрению, развитию и поддержке инструментов бережливого производства.

Закрепить знания и погрузиться в производственные процессы участникам программы помогут экскурсии в подразделения компании.

В этом году два десятка перспективных рабочих и специалистов «Южного Кузбасса» уже прошли четырехдневное обучение и побывали на обогатительной фабрике «Томусинская», посетили цех по капитальному ремонту двигателей внутреннего сгорания и познакомились с разрезом «Красногорский».

«Программы – настоящий рабочий инструмент, которым можно пользоваться уже на следующий день после окончания учёбы», – делится машинист экскаватора разреза «Сибиргинский» Константин Сафронов.

Итогом четырехмесячного обучения станет защита индивидуальных проектов по внедрению инструментов бережливого производства в своих подразделениях.

«Заинтересовала тема бережливого производства. Думаю, на любом участке есть что преобразовать, систематизировать. Наше домашнее задание – сформировать предложение, которое что-то улучшит на производстве. Хочется придумать что-то такое, что положительно повлияло бы на производительность труда, причём чтобы мой метод был доступен практически каждому обогатителю. Задача сложная, но будем работать!» – делится машинист установок обогащения и брикетирования ЦОФ «Сибирь Евгений Апанаев.

«До конца года программу «ПРОФ100» должны освоить не менее ста работников «Южного Кузбасса». Подготовка квалифицированных кадров – серьезная, долгосрочная задача компании. В будущем обучение по программе кадрового резерва даст ее участникам перспективу дальнейшего карьерного роста, а компании – повышение эффективности производства. Ждем от слушателей «Проф100» стопроцентного результата», – говорит генеральный директор ПАО «Южный Кузбасс» Алексей Тихонский.

