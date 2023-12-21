«Южный Кузбасс» определил лучших пловцов

Угольная компания «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») провела соревнования по плаванию среди подразделений. Лучших определили в личном и командном зачетах.

В корпоративных соревнованиях по плаванию «Южного Кузбасса» приняли участие 40 работников угольных разрезов и шахт, обогатительных фабрик, службы по монтажу горно-шахтного оборудования, автотранспортного управления и главного управления компании. Мероприятие посвятили 20-летию «Мечела» и 30-летию «Южного Кузбасса».

За звание сильнейшей в двух дивизионах боролись 10 команд. Участникам необходимо было преодолеть дистанцию 50 метров. В командный зачет шли три лучших результата, остальные – в личный зачет.

Лучшее командное время в первом дивизионе показали представители управления «Южного Кузбасса», второе место у Томусинского автотранспортного управления, третьими стали работники разреза «Томусинский». Во втором дивизионе лидером стала сборная разреза «Сибиргинский», серебро у пловцов-обогатителей «Красногорской», бронза у работников службы по монтажу горно-шахтного оборудования.

В личном зачете среди девушек лучшее время у начальника производственно-технического отдела Томусинского автотранспортного управления Елены Паршиковой, второе место заняла специалист финансового отдела «Южного Кузбасса» Ольга Захарова, третье – специалист по закупкам компании Екатерина Минутина. Среди мужчин бесспорным лидером стал директор департамента продаж «Южного Кузбасса» Григорий Бутов, на втором месте – машинист электровоза шахты имени В.И. Ленина Сергей Кармишин, на третьем – специалист производственно-технического отдела Томусинского автотранспортного управления Арсений Хаустов.

Победители и призеры получили грамоты и денежное вознаграждение.

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»