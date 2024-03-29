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«Южный Кузбасс» победил в фестивале ГТО

Сборная угольной компании «Южный Кузбасс» заняла первое место в муниципальном этапе фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Десять сборных трудовых коллективов предприятий и организаций Междуреченска, в том числе «Южного Кузбасса», встретились на фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Мероприятие состоялось на базе спортивного комплекса «Звездный».

В состав команды «Южного Кузбасса» вошли работники подразделений по подземной добыче угля и обогащению и переработке угля, Томусинского автотранспортного управления и управления компании – всего восемь человек. Участники выполнили нормативы комплекса ГТО и определили лучших в плаванье.

Сборная компании  стала чемпионом соревнований в командном зачете. Также в копилке наград «Южного Кузбасса» – «золото» и «серебро» в личном зачете соревнований по плаванию.

Победители получили кубки и грамоты. Спортивные результаты будут внесены участникам в зачет сдачи нормативов для получения значка ГТО.

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»

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kuzbassnews.ru
29/03/2024
Общество
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