Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

«Южный Кузбасс» показал школьникам обогатительную фабрику

Специалисты угольной компании «Южный Кузбасс» (ПАО «Южный Кузбасс», входит в Группу «Мечел») провели экскурсию по обогатительной фабрике «Томусинская» для старшеклассников городской школы.

Экскурсия началась с инструктажа по технике безопасности и получения спецодежды. Заместитель директора по производству – начальник цеха ГОФ «Томусинская» Артем Кириченко рассказал экскурсантам об углеобогащении и марках полезного ископаемого. Школьникам показали средства индивидуальной защиты, которыми пользуются обогатители: спецодежду, каски, респираторы, специальные очки, беруши.

На ГОФ «Томусинская» ребята познакомились с выпускницей их школы – главным специалистом Группы по промышленной безопасности на обогатительных фабриках Татьяной Хребтовой. Она с теплотой вспомнила школьные годы, рассказала о своем пути в профессию и о преимуществах работы в «Южном Кузбассе».

«Мой профессиональный путь начался с рабочей специальности, и я рада поделиться своим опытом, показать ребятам, что выбор профессии – это не страшно, а интересно», – сказала главный специалист Группы по промышленной безопасности на обогатительных фабриках ПАО «Южный Кузбасс» Татьяна Хребтова.

«Попасть на угольное производство – большая удача! Для меня ГОФ «Томусинская» такая же родная и знакомая, как и школа. На фабрике порядка 30 лет машинистом установок обогащения и брикетирования трудилась моя мама Валентина Королёва. Она часами могла рассказывать о родном предприятии, о знаменитом директоре Анатолии Опекунове, о традициях в коллективе и о дружбе на всю жизнь, которая сложилась именно в стенах «Томусинской». Сейчас мама на заслуженном отдыхе, но до сих пор встречается с фабричными подругами», – поделилась заместитель директора по учебно-воспитательной работе и классный руководитель школы №23 Ольга Лазо.

«Подобные экскурсии дают возможность школьникам не только увидеть производственный процесс изнутри, но и ощутить связь поколений, вдохновиться примером успешного выпускника и, возможно, сделать первые осознанные шаги на пути к будущей профессии», – сказала специалист по развитию и обучению персонала ПАО «Южный Кузбасс» Алена Гурьева.

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»

Образование
Экономика
Междуреченск
Мыски
kuzbassnews.ru
25/03/2026
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Регистрационный номер СМИ: Серия ЭЛ № ФС 77 - 44486 от 08.04.2011 Новости Кузбасса © 2007-2026
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus