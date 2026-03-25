«Южный Кузбасс» показал школьникам обогатительную фабрику

Специалисты угольной компании «Южный Кузбасс» (ПАО «Южный Кузбасс», входит в Группу «Мечел») провели экскурсию по обогатительной фабрике «Томусинская» для старшеклассников городской школы.

Экскурсия началась с инструктажа по технике безопасности и получения спецодежды. Заместитель директора по производству – начальник цеха ГОФ «Томусинская» Артем Кириченко рассказал экскурсантам об углеобогащении и марках полезного ископаемого. Школьникам показали средства индивидуальной защиты, которыми пользуются обогатители: спецодежду, каски, респираторы, специальные очки, беруши.

На ГОФ «Томусинская» ребята познакомились с выпускницей их школы – главным специалистом Группы по промышленной безопасности на обогатительных фабриках Татьяной Хребтовой. Она с теплотой вспомнила школьные годы, рассказала о своем пути в профессию и о преимуществах работы в «Южном Кузбассе».

«Мой профессиональный путь начался с рабочей специальности, и я рада поделиться своим опытом, показать ребятам, что выбор профессии – это не страшно, а интересно», – сказала главный специалист Группы по промышленной безопасности на обогатительных фабриках ПАО «Южный Кузбасс» Татьяна Хребтова.

«Попасть на угольное производство – большая удача! Для меня ГОФ «Томусинская» такая же родная и знакомая, как и школа. На фабрике порядка 30 лет машинистом установок обогащения и брикетирования трудилась моя мама Валентина Королёва. Она часами могла рассказывать о родном предприятии, о знаменитом директоре Анатолии Опекунове, о традициях в коллективе и о дружбе на всю жизнь, которая сложилась именно в стенах «Томусинской». Сейчас мама на заслуженном отдыхе, но до сих пор встречается с фабричными подругами», – поделилась заместитель директора по учебно-воспитательной работе и классный руководитель школы №23 Ольга Лазо.

«Подобные экскурсии дают возможность школьникам не только увидеть производственный процесс изнутри, но и ощутить связь поколений, вдохновиться примером успешного выпускника и, возможно, сделать первые осознанные шаги на пути к будущей профессии», – сказала специалист по развитию и обучению персонала ПАО «Южный Кузбасс» Алена Гурьева.

