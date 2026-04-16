«Южный Кузбасс» вышел в финал областного чемпионата по боулингу

Команда угольной компании «Южный Кузбасс» (ПАО «Южный Кузбасс», входит в Группу «Мечел») вышла в финал ежегодного областного чемпионата по боулингу среди предприятий и учреждений.

В турнире приняли участие 16 сборных. Команду «Южного Кузбасса» возглавил ведущий специалист отдела совершенствования Производственной системы Александр Орех. На Чемпионате прошлого года Александр был удостоен звания лучшего игрока среди мужчин.

Помимо силы и точности боулерам предстояло выступить с творческим номером –  представить визитку, которая в нескольких словах рассказывала о мастерстве и настрое команды. Визитная карточка «Южного Кузбасса» была признана лучшей среди всех участников. За проявленный креатив угольщики получили дополнительные очки и памятный подарок.

Команды сыграли по три партии из десяти фреймов. В финальную часть чемпионата вышли пять команд. Среди них – сборная «Южного Кузбасса», завершившая соревнования на третьей строчке таблицы.

«Третье место и выход в финал чемпионата по боулингу среди предприятий области –  хороший результат. Он подтверждает, что специалисты «Южного Кузбасса» не только профессионалы своего дела, но и активные, целеустремленные личности, способные достигать высоких результатов. В финале приложим максимум усилий, чтобы занять самую высокую ступень пьедестала», – сказал ведущий специалист отдела совершенствования Производственной системы ПАО «Южный Кузбасс» Александр Орех.

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»

kuzbassnews.ru
16/04/2026
