Жительница Кузбасса, виновная в смерти сожителя, обязана выплатить сестре погибшего компенсацию морального вреда

Мариинский городской суд Кемеровской области частично удовлетворил исковые требования сестры погибшего о взыскании компенсации морального вреда с местной 40-летней жительницы, виновной в причинении тяжкого вреда здоровью сожителя, повлёкшего его смерть.

Из материалов гражданского дела следует, что в конце 2023 года 40-летней жительнице Мариинска за совершение преступления, предусмотренного частью четвёртой статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации, назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Преступление было совершено в августе 2020 года, когда женщина поссорилась со своим сожителем. В ходе ссоры сожитель деревянной шваброй ударил её по руке, которой она прикрывала голову от удара. После этого подсудимая, выхватив деревянную швабру из рук сожителя, нанесла ему этой шваброй не менее одного удара в поясничную область слева, а также не менее трёх ударов в область левой седалищной кости и верхних конечностей. В результате потерпевшему был причинён тяжкий вред здоровью в виде закрытой травмы живота с разрывом селезёнки и внутренним кровоизлиянием, от которых через некоторое время в приёмном отделении Мариинской городской больницы наступила его смерть.

После вступления в законную силу приговора сестра погибшего обратилась в суд с исковыми требованиями взыскания с осуждённой компенсации морального вреда в размере 1 миллион рублей в связи со смертью брата.

Виновная в смерти мужчины жительница Мариинска исковые требования не признала. Пояснила, что виновной в смерти сожителя она себя не считает. Утверждала, что у погибшего с сестрой были постоянные конфликты, и она не страдает в связи со смертью брата. В связи с этим не считает, что сестре погибшего был причинён моральный вред.

Однако суд пришёл к выводу, что сама смерть близкого родственника свидетельствует о нравственных страданиях лица, которые имеют неоспоримый характер по причине невосполнимой потери близкого человека.

С учётом степени вины ответчика, иных заслуживающих внимание обстоятельств, а также обстоятельств смерти погибшего, суд посчитал необходимым взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей.

Решение не было обжаловано и на днях вступило в законную силу.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд