Аэропорт Новокузнецк продолжит обслуживать вечерние рейсы в Москву в осенне-зимнем периоде

20 сентября на сайте авиакомпании "Аэрофлот" стартовала продажа билетов на вечерний рейс Новокузнецк-Москва на осенне-зимний период.

Вылет рейса из столицы в 08:45 Московского времени, вылет из Новокузнецка в 18:30 местного времени.

Аэропорт Новокузнецк начнет обслуживание рейса с 29 октября по 3 декабря 2023 и с 5 по 14 января 2024 по пятницам, субботам и воскресеньям. С 4 декабря по 31 декабря 2023 и с 1 февраля по 30 марта 2024 – ежедневно.

"Мы очень продуктивно работаем с Аэрофлотом. Запуская летом вечерний рейс, сразу обсуждали, что при высокой загрузке будем продлевать его на осенне-зимний период. Уверен, что рейс будет крайне востребован во время горнолыжного сезона, очень удобное время вылета для туристов", - рассказал генеральный директор аэропорта Новокузнецк Кирилл Ермаков.

Напомним, 15 июля в аэропорту Новокузнецк торжественно встретили первый вечерний рейс из Москвы компании «Аэрофлот». Также празднично проводили пассажиров, улетающих в столицу. Событие отметили традиционной водной аркой и концертом для пассажиров прямо на перроне.

Фото: Аэропорт Новокузнецк