Академический ансамбль песни и пляски Росгвардии выступил в Новосибирске в рамках юбилея ведомства

В Государственном концертном зале имени А.М. Каца города Новосибирска прошёл концерт Академического ордена «За заслуги в культуре и искусстве» ансамбля песни и пляски войск национальной гвардии Российской Федерации. Мероприятие прошло в честь 10-летия Росгвардии и 215-й годовщины создания войск правопорядка.

Зрительный зал, полностью заполненный курсантами Новосибирского военного института Росгвардии, семьями военнослужащих, сотрудниками и ветеранами войск правопорядка, а также кадетами и волонтерами, встречала артистов стоя, тепло приветствуя каждый номер.

Концерт открылся вокально-хореографической постановкой «Доблесть и честь». Далее прозвучали произведения военно-патриотической тематики: «Песня артиллеристов» и «Песня о русской славе», сольные номера и ансамбли солистов, включая попурри на темы солдатских и белорусских песен, а также известные композиции «Смуглянка» и «Выйду ночью в поле с конём».

Особый интерес вызвали хореографические постановки «Домой с Победой», «Золотая Хохлома» и вокально-хореографический номер «Калинка». Любители народного творчества также услышали обработанные русские народные песни и современные композиции, демонстрирующие богатство музыкальных традиций разных регионов России. В концерте приняли участие вокальные октеты, квартет балалаечников и сольные исполнители, которые дополнили насыщенную сценическую картину.

Завершился концерт произведением «Мы Родине служим», в сопровождении хора и оркестра ансамбля. Ведущим мероприятия выступил заслуженный артист России Игорь Шустиков.

Академический ансамбль песни и пляски войск национальной гвардии Российской Федерации продолжает сохранять культурные традиции ведомства, раскрывая в своих выступлениях богатство отечественной музыкальной культуры и патриотические ценности.

Фото: Росгвардия