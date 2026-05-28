Россельхознадзор сообщает об изменении форм оценочных листов по карантинному фитосанитарному обеззараживанию

Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора информирует, что с 22 мая 2026 года для оценки соответствия соискателя лицензии или лицензиата требованиям по карантинному фитосанитарному обеззараживанию применяются актуализированные формы* оценочных листов.

В них сокращен список контрольных вопросов, а также исключены формы** по видам работ, которые перешли на уведомительный порядок.

Справочно:

*Приказ Россельхознадзора от 18.03.2026 № 324 «Об утверждении форм оценочных листов, содержащих списки контрольных вопросов, ответы на которые должны свидетельствовать о соответствии соискателя лицензии, лицензиата лицензионным требованиям, в соответствии с которыми Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору (ее территориальными органами) проводится оценка соответствия соискателя лицензии или лицензиата лицензионным требованиям на право выполнения работ по карантинному фитосанитарному обеззараживанию» (Зарегистрирован в Минюст России 22.05.2026 № 86593).

**Федеральный закон от 31 июля 2025 г. № 346-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».