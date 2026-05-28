Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

Россельхознадзор сообщает об изменении форм оценочных листов по карантинному фитосанитарному обеззараживанию

Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора информирует, что с 22 мая 2026 года для оценки соответствия соискателя лицензии или лицензиата требованиям по карантинному фитосанитарному обеззараживанию применяются актуализированные формы* оценочных листов.

В них сокращен список контрольных вопросов, а также исключены формы** по видам работ, которые перешли на уведомительный порядок.

Справочно:

*Приказ Россельхознадзора от 18.03.2026 № 324 «Об утверждении форм оценочных листов, содержащих списки контрольных вопросов, ответы на которые должны свидетельствовать о соответствии соискателя лицензии, лицензиата лицензионным требованиям, в соответствии с которыми Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору (ее территориальными органами) проводится оценка соответствия соискателя лицензии или лицензиата лицензионным требованиям на право выполнения работ по карантинному фитосанитарному обеззараживанию» (Зарегистрирован в Минюст России 22.05.2026 № 86593).

**Федеральный закон от 31 июля 2025 г. № 346-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Общество
kuzbassnews.ru
28/05/2026
Общество
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Регистрационный номер СМИ: Серия ЭЛ № ФС 77 - 44486 от 08.04.2011 Новости Кузбасса © 2007-2026
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus