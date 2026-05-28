В Кузбассе Россельхознадзором проконтролирована первая в 2026 году поставка лесоматериала из осины в Китай

26 мая специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора проконтролировали отгрузку 350 куб. м лесоматериала из осины, заготовленного на территории Ижморского муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса и предназначенного для дальнейшей транспортировки в Китай.

В ходе досмотра экспортных партий были отобраны образцы и направлены для исследования в Кемеровский филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ». Лабораторная экспертиза подтвердила отсутствие карантинных вредных организмов.

По итогам досмотра и на основании заключений о карантинном фитосанитарном состоянии ведомство оформило собственникам продукции 7 фитосанитарных сертификатов.