Россельхознадзор напоминает о возможности пройти профилактические мероприятия по государственному земельному надзору дистанционно — через МП «Инспектор»

С начала 2026 года государственными инспекторами Сибирского межрегионального управления в сфере федерального государственного земельного надзора проведено 1 048 профилактических мероприятий, включая мероприятия, осуществленные с использованием Мобильного приложения «Инспектор».

Основная цель профилактики — предупредить нарушения обязательных требований, побудить землевладельцев к добросовестному использованию земель и тем самым снизить количество нарушений. Деятельность ведётся в соответствии с программой профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, утверждённой приказом Россельхознадзора.

В ходе профилактической работы хозяйствующие субъекты получают разъяснения о требованиях земельного законодательства Российской Федерации, в том числе о положениях Постановления Правительства РФ от 30.06.2021 № 1081 «О Федеральном государственном земельном контроле (надзоре)» и Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Контролируемые лица (граждане, юридические лица, ИП) могут дистанционно подать заявления на консультацию или профилактический визит.

Как подать заявление на консультацию

Для получения консультации через приложение «Инспектор» необходимо:
1. Подать заявление на портале «Госуслуги» в разделе «Консультация по вопросам контроля и надзора»;
2. Выбрать форму консультирования: «Дистанционно через приложение МП «Инспектор»;
3. Заполнить общие данные о контролируемом лице и объекте контроля, по которому нужна консультация;
4. Выбрать из выпадающих списков:
— уровень контроля: федеральный;
— контрольный орган: Россельхознадзор;
— вид контроля: Федеральный государственный земельный надзор;
5. Указать удобную дату и время консультации;
6. Выбрать из выпадающего списка категорию вопроса и написать сам вопрос.
7. Отправить заявление.

Как подать заявление на профилактический визит

Для проведения профилактического визита через приложение «Инспектор» необходимо:
1. Подать заявление на портале «Госуслуги» в разделе «Запись на профилактический визит»;
2. Выбрать формат профилактического визита: «Дистанционный — через приложение МП «Инспектор»;
3. Заполнить общие данные о контролируемом лице и объекте контроля;
4. Выбрать из выпадающих списков:
— уровень контроля: федеральный;
— контрольный орган: Россельхознадзор;
— вид контроля: Федеральный государственный земельный надзор;
5. Указать удобную дату и время визита.
В личный кабинет придёт уведомление о подтверждении записи на профвизит. Если выбранное время уже занято, инспектор предложит другие варианты.

После согласования деталей заявителю на электронную почту или в личный кабинет на портале Госуслуг придёт ссылка, по которой в приложении нужно будет подключиться к онлайн — консультации с должностным лицом территориального органа.

Общество
kuzbassnews.ru
28/05/2026
