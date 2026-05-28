Россельхознадзор предостерег кузбасского предпринимателя за нарушения при реализации пакетированных семян

25 мая 2026 года в ходе выездного обследования без взаимодействия с хозяйствующим субъектом, ведущим розничную реализацию семенного материала в г. Кемерово Кемеровской области – Кузбасса, специалист Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора обнаружил пакетированные семена сельскохозяйственных растений, не соответствующие требованиям Федерального закона от 30.12.2021 № 454-ФЗ «О семеноводстве» (далее – Закон).

Так, зафиксировано нарушение требований ч. 2 ст. 17 Закона, согласно которой при реализации и транспортировке семян сельскохозяйственных растений в затаренном состоянии их тара (упаковка) должна иметь ярлыки (этикетки) в соответствии с формами, установленными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области семеноводства сельскохозяйственных растений.

При этом в магазине к реализации предлагались пакетированные семена, у которых на тарной этикетке информация нанесена иероглифами, а именно: перца сладкого (4 вида- в общем количестве 16 шт.), томата (5 видов - в общем количестве 21 шт.), огурца (4 вида - в общем количестве 16 шт.), капуста белокочанная (1 вид - в общем количестве 3 шт.) неизвестного происхождения.

В качестве превентивной меры в адрес хозяйствующего субъекта объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.