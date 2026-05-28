Россельхознадзор информирует о нововведениях в законодательстве при проведении проверочных мероприятий в области качества и безопасности зерновой продукции

Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора сообщает о вступлении в силу с 26 мая 2026 года изменений в Положение о федеральном государственном контроле (надзоре) в области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов переработки зерна.

Теперь в отношении зернохранилищ мощностью от 50 тыс. тонн могут проводиться плановые контрольно-надзорные мероприятия – 1 раз в 2 года или обязательные профилактические визиты – 1 раз в год.

Нововведениями они отнесены к категории высокого риска.

Россельхознадзор обращает внимание сельхозпроизводителей на необходимость тщательной подготовки элеваторов к приемке зерна, контроля за его состоянием и соблюдения условий хранения.

Зернохранилища должны соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна».