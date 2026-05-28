Более 6 000 кузбасских семей ежемесячно получают выплату из материнского капитала на детей от Отделения СФР по Кемеровской области в 2026 году

Мера поддержки предоставляется семьям с невысоким доходом, в которых воспитываются дети до трех лет. В мае выплата из средств материнского капитала направлена 6 210 получателям.

Право на нее есть у семей, в которых доход на каждого члена семьи меньше двукратной величины прожиточного минимума на душу населения в Кузбассе – в 2026 году это 34 468 рублей.

Размер выплаты равен прожиточному минимуму на ребенка. В этом году в Кемеровской области он составляет 16 717 рублей.

Выплата из маткапитала устанавливается на 12 месяцев. Заявление о ее продлении нужно подать в Отделение Соцфонда по Кузбассу в последний месяц текущего периода или в месяц, следующий за окончанием выплат.

Эти средства можно получать ежемесячно до исполнения ребенку 3 лет. Если в семье несколько детей в этой возрастной категории, то заявление подается на каждого ребенка отдельно.

Деньги поступают на счет получателей или в отделения Почты России (если семье удобно получать через почту) в следующем месяце за предыдущий. Например, выплата из маткапитала за май поступит в июне.

Подать заявление можно лично в любой клиентской службе Отделения Соцфонда по Кузбассу, через личный кабинет на портале госуслуг или в МФЦ.

При расчете учитываются доходы семьи, полученные в денежной форме: вознаграждение за выполнение трудовых обязанностей, пенсии, пособия, стипендии, алименты и др.

С полным перечнем можно ознакомиться в разделе «Гражданам» на сайте СФР.

«Выплата из материнского матпитала – еще одна мера социальной поддержки нуждающихся семей региона. Она особенно актуальна для родителей, которые столкнулись с финансовыми трудностями или временной потерей дохода. Выплату можно тратить на любые нужды семьи, тем самым обеспечивая детям более стабильные условия для жизни и развития», - отметила управляющий Отделением Кемеровской области – Кузбасса Людмила Бабичук.

Дополнительную информацию можно получить у специалистов единого контакт-центра по телефону: 8-800-100-00-01.

Фото: ОСФР