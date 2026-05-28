Отделение Соцфонда по Кемеровской области с 1 июня начнет принимать заявления на получение семейной выплаты

С 1 июня 2026 году начинается прием заявок на получение новой ежегодной семейной выплаты для работающих родителей с двумя и более детьми, чей доход ниже 1,5 регионального прожиточного минимума.

Граждане, которым положен вычет, могут подать заявление до 1 октября года, следующего за годом, в котором был уплачен НДФЛ. Таким образом, в 2026 году можно обратиться за средствами за 2025 год.

Подать документы можно через портал «Госуслуги», в МФЦ или клиентской службе регионального Отделения СФР.

Право на семейную выплату имеют оба работающих родителя (а также усыновители, опекуны, попечители), воспитывающие двух и более детей в возрасте до 18 лет или до 23 лет, если ребенок обучается очно. Среднедушевой доход семьи при этом не должен превышать 1,5 величины прожиточного минимума в регионе проживания в году, предшествующему году обращения за выплатой. В 2025 году в Кузбассе прожиточный минимум на душу населения составлял 16 137 рублей, следовательно, для получения выплаты среднедушевой доход на каждого члена семьи должен быть в 2025 году не больше 24 205,5 руб.

В данную категорию получателей входят работающие родители, которые в течение года платят со своих заработков налог на доходы физических лиц (НДФЛ). По окончании года он пересчитывается в размере 6%. Разница возвращается плательщикам.

Чтобы получить семейную выплату, родители и дети должны быть гражданами РФ. Также у родителей не должно быть задолженности по алиментам. Родители, лишенные родительских прав, не смогут претендовать на выплату.

Самозанятые и индивидуальные предприниматели, применяющие специальные налоговые режимы и не имеющие иных трудовых доходов, облагаемых НДФЛ, не смогут получить данную выплату.

При назначении ежегодной семейной выплаты в составе семьи учитываются: заявитель, его супруг(а), несовершеннолетние дети заявителя, дети, находящиеся под опекой (попечительством) заявителя, дети заявителя до 23 лет, если они учатся на очном отделении (кроме детей, обучающихся только по дополнительным образовательным программам).

В числе доходов семьи при назначении выплаты учитываются трудовые доходы и доходы от предпринимательства, пенсии, пособия и иные социальные выплаты, стипендии учащихся, полученные алименты. Подробную информацию можно найти на официальном сайте Социального фонда России в разделе «Гражданам».

Чтобы понять, положена ли конкретной семье выплата, нужно рассчитать среднедушевой доход семьи по формуле: Среднедушевой доход = (Доходы семьи за год ÷ 12) ÷ Количество членов семьи.

Выплата предоставляется один раз в год, и право на неё требуется подтверждать ежегодно.

Дополнительную информацию можно получить у специалистов единого контакт-центра по телефону: 8-800-100-00-01.

