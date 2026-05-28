«Южный Кузбасс» показал студентам обогатительную фабрику

Специалисты угольной компании «Южный Кузбасс» провели экскурсию по обогатительной фабрике «Томусинская» для студентов междуреченского горно-строительного техникума.

В корпоративном Учебном центре студенты посмотрели фильм о работе и структуре «Южного Кузбасса», посетили учебные аудитории центра. Специалист по охране труда «Южного Кузбасса» провел для ребят вводный инструктаж по охране труда и выдал средства индивидуальной защиты.

На запущенной в этом году после масштабного капитального ремонта обогатительной фабрике «Томусинская» опытные сотрудники показали студентам на мониторах пульта управления всю технологическую цепочку – от поступления угля до его отгрузки. Обогатители провели ребят по электромеханическому цеху, подробно рассказали о системе электроснабжения предприятия – жизненно важной артерии фабрики. Особое внимание гостей обратили на основные технологические процессы обогатительного производства – именно от них зависит качество конечного продукта.

Специалисты объяснили студентам принцип работы оборудования обогатительной фабрики: от грохотов, разделяющих ископаемое по размеру, до флотационных машин, где происходит отделение угля от пустой породы. Студенты увидели отсадочные машины, спиральные сепараторы, вакуум-фильтры, багер-элеваторы и центрифуги – каждый элемент сложной производственной цепочки играет свою важную роль в общем процессе углеобогащения.

Во время экскурсии студенты активно задавали вопросы, а специалисты давали исчерпывающие ответы.

«На подобной экскурсии я в первый раз – сколько на фабрике оказывается разнообразного оборудования, сколько кабельных линий и насколько здесь ответственная работа! У нас был знающий экскурсовод, всё грамотно объяснял, подробно отвечал на вопросы. Это было полезное мероприятие. Мы увидели, что за каждым процессом стоят глубокие знания и серьёзный подход», – поделился студент второго курса междуреченского горно-строительного техникума Никита Костяев.

«Полученные на экскурсии знания, безусловно, пригодятся студентам в учёбе. Возможно кто-то придёт в этот коллектив на производственную практику. Я уверена, этот насыщенный день оставил в хорошем смысле неизгладимое впечатление у каждого участника, укрепив их интерес к выбранной профессии и дав четкое представление об обогатительном производстве», – сказала бригадир на участках основного производства участка обогащения и сушки ГОФ «Томусинская» Софья Мороз.

