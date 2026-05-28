Группа «Мечел» стала победителем конкурса РСПП «Флагманы бизнеса – 2025»

Группа «Мечел» удостоена награды Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в рамках Всероссийского конкурса «Флагманы бизнеса: динамика, ответственность, устойчивость – 2025» в номинации «За вклад в укрепление социального партнерства».

Конкурс РСПП «Флагманы бизнеса» проводится ежегодно среди компаний – прямых и ассоциированных членов РСПП. Его цель – содействовать устойчивому развитию российского бизнеса и выявлять динамично развивающиеся компании на основе экономических, социальных и экологических показателей деятельности. Примечательно, в этом году организаторы конкурса получили рекордное количество заявок на участие – 228.

ПАО «Мечел» в качестве головной компании Группы одержало победу в номинации «За вклад в укрепление социального партнерства». В рамках заявки были представлены данные по 11 предприятиям, социальная политика которых регламентируется отраслевыми тарифными соглашениями и коллективными договорами.

Номинация «За вклад в укрепление социального партнерства» присуждается за создание организацией условий для развития социального партнёрства в сфере труда. В числе ключевых критериев оценки – участие в социальном партнёрстве, результативность коллективных договоров, содействие деятельности профсоюзов, а также учёт мнения представительного органа работников при принятии локальных нормативных актов.

«Для Группы "Мечел" социальное партнёрство – осознанный выбор и многолетняя практика, подразумевающая выстроенную систему взаимодействия с профсоюзами, единые стандарты коллективных договоров и реальные меры поддержки сотрудников. Признание со стороны РСПП подтверждает, что выбранный нами курс на ответственное ведение бизнеса и уважение к трудовым правам работников – верный», — сказал генеральный директор ПАО «Мечел» Игорь Хафизов.

Фото: ПАО «Мечел»

kuzbassnews.ru
28/05/2026
