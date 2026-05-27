В Кузбассе под контролем Россельхознадзора отгружены новые партии отрубей пшеничных в Казахстан

21 и 25 мая 2026 года специалист Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора оформил 4 фитосанитарных сертификата на новые партии отрубей пшеничных, произведенных на территории Новокузнецкого муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса и подготовленных для дальнейшей транспортировки в Республику Казахстан.

Под контролем ведомства погрузка продукции весом 270 т производилась в железнодорожные вагоны.

Партии подготовлены в соответствии с карантинными фитосанитарными требованиями страны-импортера, что подтверждено результатами лабораторных исследований в подведомственном Россельхознадзору учреждении – Кемеровском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ».