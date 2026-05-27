В Кузбассе Россельхознадзором выявлено недостоверное декларирование 1,5 тысячи тонн гороха

21 мая 2026 года Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора объявило предостережение юридическому лицу в связи с выявлением в обращении декларации, оформленной с нарушением процедур обязательного подтверждения соответствия. Заявителем декларации является сельхозтоваропроизводитель из Ленинск-Кузнецкого муниципального округа Кемеровской области – Кузбасса.

Ранее, в ходе контрольного (надзорного) мероприятия, инспектор ведомства установил, что при декларировании партии гороха массой 1,5 тыс. т ООО «Бойлик» нарушило правила заполнения декларации. А именно, при оформлении допущены нарушения: указан неверный код ТН ВЭД ЕАЭС, отсутствуют обязательные сведения в дополнительной информации, не указан оптически считываемый матричный код (QR-код). Кроме того, выявлено несоответствие сведений о месте изготовления продукции: данные в протоколах испытаний не совпадают с информацией на сайте «Росаккредитация» и в декларации.

Таким образом, установлен факт несоответствия декларации о соответствии требованиям к декларациям о соответствии, установленным законодательством России в сфере технического регулирования и (или) правом Евразийского экономического союза, что стало основанием для признания декларации о соответствии недействительной.

Нарушителю предложено при декларировании соответствия продукции требованиям технических регламентов соблюдать единую форму декларации о соответствии требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза и правила ее оформления, утвержденные Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25.12.2012 № 293 «О единых формах сертификата соответствия и декларации о соответствии требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза и правилах их оформления», а также изучить требования данного Технического регламента Таможенного союза.