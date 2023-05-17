Из Кемеровской области экспортированы сухие рога северного оленя для производства сувенирной продукции в Китай.
В апреле 2023 года сотрудником отдела государственного ветеринарного надзора на Государственной границе РФ и транспорте Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу досмотрена партия сухих окостенелых рогов северного оленя общим весом 4510 кг.
Экспорт непищевой продукции осуществлен предприятием ООО «Агровей» Кемеровской области - Кузбасс автомобильным транспортом.
Продукция прошла лабораторные исследования на радионуклиды в аккредитованной лаборатории КемИЛ ФГБУ «ВНИИЗЖ», по результатам которого признана соответствующей ветеринарно-санитарным требованиям страны-импортёра.
В ходе досмотра подконтрольного груза нарушений требований законодательства Российской Федерации не выявлено.
На данную продукцию оформлен экспортный ветеринарный сертификат формы 5f, учтённый в информационной системе Россельхознадзора «eCert».