В апреле 2023 года сотрудником отдела государственного ветеринарного надзора на Государственной границе РФ и транспорте Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу досмотрена партия сухих окостенелых рогов северного оленя общим весом 4510 кг.

Экспорт непищевой продукции осуществлен предприятием ООО «Агровей» Кемеровской области - Кузбасс автомобильным транспортом.

Продукция прошла лабораторные исследования на радионуклиды в аккредитованной лаборатории КемИЛ ФГБУ «ВНИИЗЖ», по результатам которого признана соответствующей ветеринарно-санитарным требованиям страны-импортёра.

В ходе досмотра подконтрольного груза нарушений требований законодательства Российской Федерации не выявлено.

На данную продукцию оформлен экспортный ветеринарный сертификат формы 5f, учтённый в информационной системе Россельхознадзора «eCert».