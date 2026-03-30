Командир спецподразделения Росгвардии провел встречу со студентами Кузбасса в честь годовщины образования ведомства

В Новокузнецке состоялась встреча командира спецподразделения ОМОН «Рубеж» Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу полковника полиции Андрея К. со студентами Кузбасской академии джаза. Мероприятие прошло в рамках празднования годовщины образования войск национальной гвардии Российской Федерации.

В ходе беседы офицер рассказал молодежи о специфике службы в спецподразделении, ключевых задачах, стоящих перед бойцами, и требованиях, предъявляемых к сотрудникам Росгвардии. Особое внимание было уделено таким качествам, как ответственность, выдержка и умение работать в команде.

Отдельной темой разговора стала роль современных навыков и личной дисциплины в профессиональном становлении. Андрей К. подчеркнул, что сегодня сотрудник Росгвардии должен не только обладать физической подготовкой, но и уметь быстро принимать решения, ориентироваться в сложных ситуациях и постоянно развиваться.

Командир также поделился примерами из служебной практики, рассказав о ситуациях, где решающими становились взаимовыручка и готовность действовать в интересах безопасности граждан. Эти истории позволили студентам лучше понять, какую ответственность несут сотрудники спецподразделений.

Как отметил почетный гость, живой диалог получился двусторонним: студенты задавали вопросы о службе, подготовке и профессиональном пути, а также интересовались, какие качества помогают справляться с нагрузками и сохранять мотивацию.

