Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

Россельхознадзор проконтролировал отгрузку 105,1 тыс. тонн и 10,7 тыс.м3 подкарантинной продукции с территории Кузбасса при внутрироссийских перевозках

За 5 месяцев 2026 года с территории Кемеровской области-Кузбасса под контролем должностных лиц Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора отгружено в другие регионы Российской Федерации 105,1 тыс. тонн зерновой продукции, что на 21,5% (86,5 тыс. тонн) больше, чем за аналогичный период прошлого года и 10,7 тыс.м3 лесоматериалов – в 9,7 раз больше чем в 2025 году (1,1 тыс.м3).

На отгружаемую из карантинных фитосанитарных зон подкарантинную продукцию в ФГИС «Аргус-Фито» оформлено 1607 карантинных сертификатов (на лесопродукцию 551, на зерновую 1056).

В Калининградскую область отгружено 53 % зерна, остальной объем — в Алтайский, Забайкальский, Краснодарский, Камчатский край, Амурскую, Иркутскую область и другие регионы РФ.

По результатам лабораторных исследований, проведенных подведомственным Россельхознадзору ФГБУ «ВНИИЗЖ», карантинных объектов не обнаружено.

В целях профилактики совершения правонарушений в сфере карантина растений хозяйствующим субъектам объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.

Общество
kuzbassnews.ru
11/06/2026
Общество
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Регистрационный номер СМИ: Серия ЭЛ № ФС 77 - 44486 от 08.04.2011 Новости Кузбасса © 2007-2026
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus