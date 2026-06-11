За 5 месяцев 2026 года с территории Кемеровской области-Кузбасса под контролем должностных лиц Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора отгружено в другие регионы Российской Федерации 105,1 тыс. тонн зерновой продукции, что на 21,5% (86,5 тыс. тонн) больше, чем за аналогичный период прошлого года и 10,7 тыс.м3 лесоматериалов – в 9,7 раз больше чем в 2025 году (1,1 тыс.м3).

На отгружаемую из карантинных фитосанитарных зон подкарантинную продукцию в ФГИС «Аргус-Фито» оформлено 1607 карантинных сертификатов (на лесопродукцию 551, на зерновую 1056).

В Калининградскую область отгружено 53 % зерна, остальной объем — в Алтайский, Забайкальский, Краснодарский, Камчатский край, Амурскую, Иркутскую область и другие регионы РФ.

По результатам лабораторных исследований, проведенных подведомственным Россельхознадзору ФГБУ «ВНИИЗЖ», карантинных объектов не обнаружено.

В целях профилактики совершения правонарушений в сфере карантина растений хозяйствующим субъектам объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.