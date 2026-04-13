Кузбасские юнгвардейцы совершили восхождение на Иремель в честь юбилейных дат Росгвардии

Кадеты классов Росгвардии кемеровской школы № 74 в составе поискового отряда «Железный Феликс» имени Героя Советского Союза А. Д. Епанчина приняли участие в IX межрегиональном военно-спортивном фестивале «Заоблачный фронт. Иремель» на Южном Урале.

В составе 240 участников из 13 регионов страны Кузбасс на фестивале представили учащиеся профильных классов Росгвардии, которые продемонстрировали высокий уровень подготовки и заинтересованность в освоении военно-прикладных дисциплин.

В ходе фестиваля кадеты прошли обучение основам альпинизма, выживания в горной местности, оказания первой доврачебной помощи и поисковой работы. Также юнгвардейцы приняли участие в военно-спортивной игре и профильных соревнованиях.

Ключевым этапом стало восхождение на гору Большой Иремель. Участники преодолели маршрут протяженностью 34 километра в обе стороны. Подъем на вершину составил более 1,6 километра, при этом на отдельных участках угол наклона достигал 60 градусов. На пике юнгвардейцы развернули флаг войск национальной гвардии России.

По итогам испытаний кадеты Росгвардии успешно справились с поставленными задачами, посвятив восхождение 10-летию создания войск национальной гвардии Российской Федерации и 215-й годовщине образования войск правопорядка. Ряд участников выполнил нормативы и был удостоен знака «Альпинист России».

