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Росгвардейцы оказали практическую помощь приюту для бездомных животных

В городе Топки сотрудники филиала вневедомственной охраны Росгвардии откликнулись на призыв Фонда помощи и защиты бездомных животных «Добрый двор». В связи с переездом на новую территорию, волонтерам потребовалась практическая помощь в хозяйственных работах.

В свободное от службы время личный состав подразделения помог подготовить новую площадку для проживания бездомных кошек и собак. Росгвардейцы очистили будущие вольеры от строительного мусора и утеплили окна в предверии холодов. Их усилия были направлены на улучшение условий проживания и комфорта животных, которые нуждаются в заботе и внимании.

В знак признательности за проделанную работу руководитель фонда выразила благодарность сотрудникам Росгвардии за неоценимую помощь.

 

Фото: Росгвардия

Общество
Топки
kuzbassnews.ru
30/10/2023
Общество
Топки

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