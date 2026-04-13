Росгвардейцы помогли разыскать пропавшую несовершеннолетнюю жительницу Топок

В городе Топки наряд вневедомственной охраны Росгвардии в составе старшины полиции Валерия А. и сержанта полиции Андрея К. разыскал несовершеннолетнюю горожанку, которая ушла из дома и не вернулась.

В вечернее время к правоохранителям обратилась мать 16-летней горожанки. Женщина сообщила, что ее дочь покинула место проживания без мобильного телефона и направилась в неизвестном направлении.

Получив ориентировку, росгвардейцы незамедлительно приступили к обследованию прилегающей территории. В ходе поисковых мероприятий на улице Кирова во дворе многоквартирного дома сотрудники Росгвардии обнаружили разыскиваемого подростка. Противоправных действий в отношении юной горожанки не совершалось.

Ребенок был передан сотрудникам ПДН для дальнейшего возвращения законному представителю.

