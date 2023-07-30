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Росгвардейцы задержали подозреваемого в поджоге чужого имущества

 В городе Топки экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал предполагаемого виновника, который может быть причастен к поджогу надворной постройки на территории частного владения.

В дневное время росгвардейцы прибыли по сигналу о противоправных действиях к частному дому на улице Кирпичной. На указанном адресе росгвардейцы обнаружили в теплице 40-летнего мужчину с признаками отравления угарным газом, который был эвакуирован на безопасное место и передан прибывшим медикам для оказания помощи. По предварительной информации, пострадавший, на почве злоупотребления спиртными напитками и личных претензий, совершил поджог кровли хозяйственной постройки 41-летнего хозяина частного дома. Владелец имущества обратился за помощью в экстренные службы. Возгорание ликвидировали прибывшие пожарные.

 После оказания помощи росгвардейцы передали предполагаемого виновника в порче имущества сотрудникам органов внутренних дел.

 В целях личной и имущественной безопасности Росгвардия рекомендует устанавливать в жилище кнопку тревожной сигнализации с выходом на централизованный пульт охраны. В случае необходимости граждане в любое время суток могут подать тревожный сигнал, который поступит ближайшему экипажу Росгвардии. В кратчайший срок группа задержания прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания тревожной сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.

 

 

Фото: Росгвардия

Происшествия
Топки
kuzbassnews.ru
30/07/2023
Происшествия
Топки

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