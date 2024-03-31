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Росгвардия обеспечила безопасность во время чемпионата России по волейболу в Кемерове

В спортивном комплексе «Арена» в столице региона состоялся матч чемпионата России по волейболу за выход в 1/4 финала. Матч между кемеровский клубом «Кузбасс» и командой из Новокуйбышевска «Нова» прошел при участии в охране правопорядка сотрудников Росгвардии.

Представители вневедомственной охраны приняли необходимые меры для обеспечения безопасности зрителей, участников и персонала. Росгвардейцы совместно с правоохранителями провели проверку объекта перед началом игры, что обеспечило безопасное проведение состязания. Во время матча сотрудники Росгвардии обеспечили правопорядок более 1 000 зрителей на трибунах.

Кемеровчане одержали победу над «Нова» со счетом 3:1. Благодаря слаженным действиям правоохранителей матч прошел без происшествий.

 

Фото: Росгвардия

Спорт
Кемерово
kuzbassnews.ru
31/03/2024
Спорт
Кемерово
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