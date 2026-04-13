Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

СОБР Росгвардии отработал беспарашютную подготовку на высоте 10 этажного здания

В Кузбассе специалисты спецподразделения СОБР «Символ» Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу совместно с авиационным отрядом специального назначения Сибирского ордена Жукова округа Росгвардии отработали беспарашютное десантирование с вертолета Ми-8.

Перед началом практической части с личным составом были проведены подробные инструктажи по порядку выполнения спусков, соблюдению мер безопасности и действиям при возникновении нештатных ситуаций.

В ходе тренировки сотрудники кузбасского спецназа выполнили спуски с высот 15 и 30 метров, отрабатывая точность приземления на ограниченные площадки. Занятия проходили в условиях, приближенных к боевым, с учетом ограниченного времени и особенностей работы вертолета в режиме зависания. Были отработаны приемы использования спусковых устройств, работа с канатом, а также элементы страховки и самостраховки при выполнении спусков.

Особое внимание было уделено вопросам взаимодействия с экипажем авиационного подразделения, что является важным элементом успешного выполнения задач при десантировании.

По словам участников занятия, подобные тренировки являются неотъемлемой частью профессионально-служебной подготовки и позволяют сотрудникам эффективно действовать в различных условиях оперативной обстановки.

 

Фото: Росгвардия

Спорт
kuzbassnews.ru
13/04/2026
Спорт
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Регистрационный номер СМИ: Серия ЭЛ № ФС 77 - 44486 от 08.04.2011 Новости Кузбасса © 2007-2026
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus