СОБР Росгвардии отработал беспарашютную подготовку на высоте 10 этажного здания

В Кузбассе специалисты спецподразделения СОБР «Символ» Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу совместно с авиационным отрядом специального назначения Сибирского ордена Жукова округа Росгвардии отработали беспарашютное десантирование с вертолета Ми-8.

Перед началом практической части с личным составом были проведены подробные инструктажи по порядку выполнения спусков, соблюдению мер безопасности и действиям при возникновении нештатных ситуаций.

В ходе тренировки сотрудники кузбасского спецназа выполнили спуски с высот 15 и 30 метров, отрабатывая точность приземления на ограниченные площадки. Занятия проходили в условиях, приближенных к боевым, с учетом ограниченного времени и особенностей работы вертолета в режиме зависания. Были отработаны приемы использования спусковых устройств, работа с канатом, а также элементы страховки и самостраховки при выполнении спусков.

Особое внимание было уделено вопросам взаимодействия с экипажем авиационного подразделения, что является важным элементом успешного выполнения задач при десантировании.

По словам участников занятия, подобные тренировки являются неотъемлемой частью профессионально-служебной подготовки и позволяют сотрудникам эффективно действовать в различных условиях оперативной обстановки.

