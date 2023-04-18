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Суд ограничил работу шахты недалеко от Кемерова из-за риска гибели людей

Контролирующие органы нагрянули с проверкой на шахту "Южная", филиал АО "Черниговец", недалеко от Кемерова. Выяснилось, что на объекте создается реальная угроза жизни и здоровью людей.

Так, в случае отключения основного вентилятора резервный обеспечил бы подачу воздуха вдвое меньше необходимого; в выработке отсутствуют автоматические средства локализации взрывов газа и пыли; не определено контрольное время загазирования выработки до 2% и прочее.

На компанию составили протокол по ст. 9.1 КоАП РФ (нарушение промбезопасности). Как итог, Кемеровский районный суд на 90 суток запретил проводить вентиляционный штрек на одном из пластов, сообщили в суде.

 

Фото из открытых источников

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kuzbassnews.ru
18/04/2023
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