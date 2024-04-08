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В Белове транспортные полицейские привлекли к ответственности жителя Республики Хакасия, нарушившего общественный порядок в электропоезде

В дежурную часть линейного отдела (ЛО) МВД России на станции Белово от представителя компании перевозчика поступило сообщение, о том, что в один из вагонов электропоезда сообщением Новосибирск - Новокузнецк требуется наряд полиции, в связи с неадекватным поведением пассажира.

Прибывший наряд патрульно-постовой службы транспортной полиции установил, что 42-летний житель города Саяногорск с явными признаками алкогольного опьянения громко выражался нецензурной бранью в адрес пассажиров и проводника.

На требования работников поездной бригады прекратить противоправные действия пассажир не реагировал.

Транспортными полицейскими в отношении мужчины составлен протоколы об административных правонарушениях, предусмотренный частью 1 статьи 20.1 (Мелкое хулиганство) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

 Фото: ЛО МВД на тренспорте

Происшествия
Белово
kuzbassnews.ru
08/04/2024
Происшествия
Белово
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