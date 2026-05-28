В Художественном музее Новокузнецка открылась фотовыставка «Чистый воздух»

Предприятия города наглядно показали, как изменилось качество воздуха в Новокузнецке с 2019 года, когда стартовал одноименный федеральный проект, и сколько собственных средств они вложили в модернизацию производства и строительство очистных сооружений.

Одним из участников федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экологическое благополучие» является Новокузнецкий алюминиевый завод компании РУСАЛ.

Экологическая трансформация НкАЗа началась в 2018 году, а в 2019-м завод стал участником федерального проекта «Чистый воздух». Ключевым элементом стал поэтапный перевод электролизного производства на технологии «Экологический Содерберг» и «Предварительно обожженный анод», включенные в справочник наилучших доступных технологий. В настоящий момент уже модернизировано свыше 95% электролизёров.

Еще один важный компонент экологического обновления - модернизация системы очистки газов. На НкАЗе запустили пять новейших установок «сухой» газоочистки собственной разработки Инженерно-технологического центра РУСАЛа, которые в сочетании с действующими системами «мокрого» типа (так называемый «мокрый хвост») обеспечивают степень очистки газов свыше 99,2% по основным ингредиентам. В 2026 году будет запущена шестая, последняя установка.

В экологическую трансформацию Новокузнецкого алюминиевого завода с 2019 по 2026 годы РУСАЛ вложил более 6,5 миллиардов рублей. По итогам 2025 года НкАЗ сократил выбросы по приоритетным для Новокузнецка загрязняющим веществам более чем на 20% от уровня 2017 года, что уже выше требований федерального проекта «Чистый воздух». В период неблагоприятных метеоусловий зимой завод переходит на особый режим работы для дополнительного снижения нагрузки на атмосферу. Экологический мониторинг ведется по восьми точкам на границе санитарно-защитной зоны.

Курс на модернизацию алюминиевых производств в России был дан ещё в начале 2000-х годов основателем РУСАЛа Олегом Дерипаска. Именно тогда были определены ключевые приоритеты развития компании в области экологической безопасности и технологического совершенствования.

Согласно проекту «Чистый воздух», в Новокузнецке модернизация предприятий-участников завершится до конца 2026 года.

