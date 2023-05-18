В Кемерове школьники и росгвардейцы высадили деревья памяти на территории авиаотряда

В Кемерове учащиеся школы №74 из скаутского отряда «Сибирские рыси» и военнослужащие авиационного отряда специального назначения Сибирского округа Росгвардии объединились в рамках международной акции «Сад памяти». Они высадили 15 молодых сосен на территории авиаотряда, чтобы почтить память участников Великой Отечественной войны.

Дополнительно росгвардейцы провели интересную экскурсию для скаутов. Школьникам показали авиационный городок и познакомили со снаряжением летчиков. Кроме этого, ребята смогли задать интересующие их вопросы, связанные со службой в авиационном отряде специального назначения, и узнали больше о вертолете Ми-8.

«Дети по-настоящему сдружились с нашим личным составом, - поделился впечатлениями командир авиационного отряда специального назначения полковник Александр Поль. - Мы хотели показать школьникам, насколько важно уважать традиции и помнить героев Великой Отечественной войны. Это также знак благодарности нашим военнослужащим и сотрудникам, которые всегда готовы оказать помощь».

Совместные усилия школьников и росгвардейцев привнесли новую жизнь на территорию авиаотряда, а также помогли сохранить память о подвиге наших предков.

Фото: Росгвардия