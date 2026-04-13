В Кемерово ликвидировали нелегальную свалку

Прокуратура Центрального района г. Кемерово провела проверку исполнения требований федерального законодательства в сфере обращения с отходами.

В ходе проверки была установлена несанкционированная свалка твердых коммунальных и бытовых отходов на земельном участке, расположенном по адресу: ул. 9 Января, д. 23. Данный участок принадлежит на праве собственности жительнице г. Кемерово.

В настоящее время свалка ликвидирована. На данную работу территориальным управлением Центрального района г. Кемерово затрачено более 268 тыс. рублей.

Прокурор района обратился в суд с иском о запрете использования земельного участка для размещения отходов и взыскании с виновных лиц 268 тыс. рублей, затраченных на ликвидацию свалки, в доход бюджета г. Кемерово.

Судом требования прокурора удовлетворены. Исполнение принятого решения находится на контроле надзорного ведомства.

Фото: Пресс-служба прокуратуры области