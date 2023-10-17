В Кузбассе прошел забег в честь олимпийского призера из Росгвардии

Накануне в Березовском на территории лыжного комплекса спортивной школы имени Александра Бессмертных прошло традиционное спортивное мероприятие «Бег друзей Александра Бессмертных» по случаю Дня отца.

Военнослужащий Сибирского округа Росгвардии заслуженный мастер спорта по лыжным гонкам лейтенант Александр Бессмертных проводит забег в родном городе в одиннадцатый раз. В нем приняли участие сотрудники Росгвардии с членами своих семей, а также несколько сотен любителей активного отдыха со всего Кузбасса.

По традиции участникам предстояло преодолеть дистанцию в четыре километра вместе с олимпийским призером. В завершение состоялся розыгрыш призов от Александра Бессмертных.

Фото: Росгвардия