В Кузбассе Россельхознадзором выявлен факт недостоверного декларирования 750 тонн гороха

25 мая 2026 года Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора объявило предостережение индивидуальному предпринимателю в связи с выявлением в обращении декларации, оформленной с нарушением процедур обязательного подтверждения соответствия. Заявителем декларации является сельхозтоваропроизводитель из города Анжеро-Судженска Кемеровской области – Кузбасса.

Ранее, в ходе контрольного (надзорного) мероприятия, инспектор ведомства установил, что при декларировании партии гороха массой 750 т хозяйствующий субъект нарушил правила заполнения декларации. А именно, при оформлении допущены нарушения: указан неверный код ТН ВЭД ЕАЭС, отсутствуют обязательные сведения в дополнительной информации, не указан оптически считываемый матричный код (QR-код), некорректное заполнение раздела «В лице».

Кроме того, выявлено несоответствие сведений о месте изготовления продукции: данные в протоколах испытаний не совпадают с информацией на сайте «Росаккредитация» и в декларации.

Так же, при изучении протоколов испытаний: масса партии указывается - 1 562 т, в то время как в декларации о соответствии партия декларируемой продукции составляет 750 т.

Таким образом, установлен факт несоответствия декларации о соответствии требованиям к декларациям о соответствии, установленным законодательством Российской Федерации в сфере технического регулирования и (или) правом Евразийского экономического союза, что стало основанием для признания декларации о соответствии недействительной.

Нарушителю предложено при декларировании соответствия продукции требованиям технических регламентов соблюдать единую форму декларации о соответствии требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза и правила ее оформления, утвержденные Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25.12.2012 № 293 «О единых формах сертификата соответствия и декларации о соответствии требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза и правилах их оформления», а также изучить требования данного Технического регламента Таможенного союза.