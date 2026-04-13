В Топках суд рассмотрел дело о ДТП, в котором пострадала пассажирка автобуса

Топкинский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении жителя региона. Он признан виновным по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью человека).

Судом установлено, что в утреннее время 27 июня 2024 года на 234-235 километре автодороги Р-255 «Сибирь» в Топкинском муниципальном округе произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель междугороднего автобуса «Golden DRAGON», следовавшего в Кемерово, не обратил внимание на изменения дорожной обстановки: сужение дороги из-за ремонтных работ и реверсивное движение. Он превысил безопасную скорость и врезался в стоящий тягач «MAN». В результате аварии одна из пассажирок автобуса получила травмы головы, тела и конечностей.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному 2 года ограничения свободы, возложив на него определенные обязанности.                                                                                                              

Фото: Пресс-служба прокуратуры области

kuzbassnews.ru
13/04/2026
