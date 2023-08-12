В Тяжине обсудили перспективы развития системы здравоохранения

Глава Тяжинского муниципального округа Виктор Ефремович Серебров встретился с медицинскими работниками. Речь шла о реализуемых в территории проектах, в том числе в системе здравоохранения.

По программе модернизации первичного звена нацпроекта «Здравоохранение» начался капитальный ремонт хирургического отделения больницы. Обеспечить жителей доступной медицинской помощью помогают новые модульные фельдшерско-акушерские пункты. Только за 1,5 года открыли 4 ФАПа: в Старом Тяжине, Георгиевке, Нововосточном и Кубитете.

После капитального ремонта возобновили работу 2 ФАПа в поселке Листвянка и селе Ступишино. В этом году завершено строительство еще двух фельдшерско-акушерских пунктов в деревне Акимо-Анненка и селе Новоподзорново, планируется благоустройство их территорий и открытие. В текущем году Министерством здравоохранения Кузбасса выделены денежные средства на капитальные ремонты ФАПов в селе Новопокровка и деревне Новомарьинка.

В 2023 году получено 7 единиц дорогостоящего медицинского оборудования. За полтора года поставлено 7 новых автомобилей. Все это позволит создать комфортные условия, как для медицинских работников, так и для пациентов.

Поговорили также о многих проектах в других сферах деятельности, обсудили насущные проблемы в сфере здравоохранения и возможные пути их решения, наметили приоритеты.