Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Тяжине обсудили перспективы развития системы здравоохранения

Глава Тяжинского муниципального округа Виктор Ефремович Серебров встретился с медицинскими работниками. Речь шла о реализуемых в территории проектах, в том числе в системе здравоохранения.
По программе модернизации первичного звена нацпроекта «Здравоохранение» начался капитальный ремонт хирургического отделения больницы. Обеспечить жителей доступной медицинской помощью помогают новые модульные фельдшерско-акушерские пункты. Только за 1,5 года открыли 4 ФАПа: в Старом Тяжине, Георгиевке, Нововосточном и Кубитете.
После капитального ремонта возобновили работу 2 ФАПа в поселке Листвянка и селе Ступишино. В этом году завершено строительство еще двух фельдшерско-акушерских пунктов в деревне Акимо-Анненка и селе Новоподзорново, планируется благоустройство их территорий и открытие. В текущем году Министерством здравоохранения Кузбасса выделены денежные средства на капитальные ремонты ФАПов в селе Новопокровка и деревне Новомарьинка.
В 2023 году получено 7 единиц дорогостоящего медицинского оборудования. За полтора года поставлено 7 новых автомобилей. Все это позволит создать комфортные условия, как для медицинских работников, так и для пациентов.
Поговорили также о многих проектах в других сферах деятельности, обсудили насущные проблемы в сфере здравоохранения и возможные пути их решения, наметили приоритеты.

 

Здоровье
Тяжин
kuzbassnews.ru
12/08/2023
Здоровье
Тяжин

1200*628
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2023
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus