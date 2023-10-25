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В Тяжине прошел муниципальный этап регионального проекта «Ученик года»

Этот конкурс предполагал выполнение сложной и насыщенной программы. На первом этапе ребята должны были творчески представить себя, а на втором этапе – рассказать о своих туристических маршрутах. У многих из них были группы поддержки, состоящие из друзей, одноклассников и родственников.
Участники регионального проекта разработали свои маршруты, охватывающие различные села, поселки и красивые места Тяжинского округа. Два призовых места заняли Полина Григорьева и Дмитрий Василенко. Все ребята получили дипломы участников и памятные подарки.

Образование
Тяжин
kuzbassnews.ru
25/10/2023
Образование
Тяжин

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