В Тяжине прошел муниципальный этап регионального проекта «Ученик года»

Этот конкурс предполагал выполнение сложной и насыщенной программы. На первом этапе ребята должны были творчески представить себя, а на втором этапе – рассказать о своих туристических маршрутах. У многих из них были группы поддержки, состоящие из друзей, одноклассников и родственников.

Участники регионального проекта разработали свои маршруты, охватывающие различные села, поселки и красивые места Тяжинского округа. Два призовых места заняли Полина Григорьева и Дмитрий Василенко. Все ребята получили дипломы участников и памятные подарки.