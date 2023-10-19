В рамках Международного фестиваля русского языка и литературы «Матрица речи» был издан сборник «Литературные объединения Кузбасса: антология поэзии» в двух томах. Здесь опубликованы стихи и биографии 314 авторов. Среди них есть как самодеятельные, так и уже состоявшиеся поэты, члены Союза писателей России и Союза российских писателей.

Также в антологии содержится информация о 48 литературных объединениях из 30 муниципальных округов Кузбасса. Авторы двухтомника, люди разных профессий: врачи, преподаватели, инженеры, воспитатели детских садов, геологи, журналисты, строители, железнодорожники, учителя, шахтёры и другие.

Инициатор проекта – Кузбасский центр искусств. Издание стало возможно благодаря финансовой поддержке Министерства культуры и национальной политики Кузбасса.

В антологию вошли стихи пяти самобытных поэтов из Тяжинского округа: Эльвиры Зинуровны Вавиловой, Галины Николаевны Зубцовой, Алексея Николаевича Ростовского, Тамары Николаевны Халиковой, Ирины Анатольевны Юхатовой.

Литературному объединению, библиотеке и каждому автору, чьи произведения вошли в антологию, были переданы в подарок экземпляры этого издания.