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В Тяжинской библиотеке имени Н. И. Масалова состоялось представление поэтического сборника

В рамках Международного фестиваля русского языка и литературы «Матрица речи» был издан сборник «Литературные объединения Кузбасса: антология поэзии» в двух томах. Здесь опубликованы стихи и биографии 314 авторов. Среди них есть как самодеятельные, так и уже состоявшиеся поэты, члены Союза писателей России и Союза российских писателей.
Также в антологии содержится информация о 48 литературных объединениях из 30 муниципальных округов Кузбасса. Авторы двухтомника, люди разных профессий: врачи, преподаватели, инженеры, воспитатели детских садов, геологи, журналисты, строители, железнодорожники, учителя, шахтёры и другие.
Инициатор проекта – Кузбасский центр искусств. Издание стало возможно благодаря финансовой поддержке Министерства культуры и национальной политики Кузбасса.
В антологию вошли стихи пяти самобытных поэтов из Тяжинского округа: Эльвиры Зинуровны Вавиловой, Галины Николаевны Зубцовой, Алексея Николаевича Ростовского, Тамары Николаевны Халиковой, Ирины Анатольевны Юхатовой.
Литературному объединению, библиотеке и каждому автору, чьи произведения вошли в антологию, были переданы в подарок экземпляры этого издания.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
19/10/2023
Культура
Тяжин
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