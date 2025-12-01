«Южный Кузбасс» провел экскурсию для школьников

Специалисты угольной компании «Южный Кузбасс» (ПАО «Южный Кузбасс», входит в Группу «Мечел») провели экскурсию для старшеклассников городской школы по шахте имени В.И. Ленина и корпоративному Учебному центру.

Экскурсия началась с посещения корпоративного учебного центра, где ребятам рассказали о Группе «Мечел» и компании «Южный Кузбасс», о технологиях добычи и обогащения угля. Школьники познакомились с атрибутами шахтерской профессии, увидели макеты горной техники, которая работает на разрезах «Южного Кузбасса», попробовали себя в роли машинистов экскаватора с помощью специального технологичного тренажера.

Знакомство с шахтой имени В.И. Ленина началось с административно-бытового комбината предприятия. Ребята увидели Доску Почета с фотографиями заслуженных работников, проверили свои знания на терминалах предсменного контроля знаний правил по охране труда и оказанию первой помощи. В здравпункте экскурсантам рассказали, как шахтеры проходят предсменный медосмотр с помощью электронной системы медицинских осмотров.

Завершением насыщенного дня стала веселая эстафета «Одень шахтера», которая помогла школьникам закрепить полученные в ходе экскурсии знания. На память об угольной компании ребята получили подарки от «Южного Кузбасса».

«Я пока не определился со специальностью, но направление уже понимаю – инженерное. Экскурсия понравилась. Увидел много шахтерского оборудования. Все очень серьезно! В учебном центре примерил страховочные системы и поднялся на импровизированную «крышу», – поделился ученик школы №1 Дмитрий Манухин.

«Производственные экскурсии позволяют увидеть рабочий процесс изнутри, познакомиться с деятельностью «Южного Кузбасса», историей и достижениями компании. Школьники и студенты получают ценную информацию и узнают о тонкостях профессии «из первых рук», общаясь с действующими специалистами предприятия», – сказала начальник отдела развития и обучения персонала ПАО «Южный Кузбасс» Татьяна Таганова.

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»