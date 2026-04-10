Здоровый образ жизни - путь к хорошему самочувствию!

Здоровье - главная ценность в жизни, оно занимает самую высокую ступень в иерархии потребностей человека. Заведующая отделом Кузбасского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Валентина Карпова рассказала об основных составляющих здорового образа жизни.

Физическая активность является одним из ключевых аспектов. Она делает человека не только более привлекательным внешне, но и существенно снижает риски хронических неинфекционных заболеваний, улучшает самочувствие и настроение, позитивно влияет на продолжительность жизни.

Правильное питание обеспечивает развитие и рост, работоспособность, хорошее самочувствие, долголетие. Важно не переедать лишнего, чтобы питание было энергетически сбалансированным - то есть в организм поступало ровно столько энергии и питательных веществ, сколько ему необходимо. Если этот баланс будет нарушен, может произойти набор веса, и как следствие, ожирение и ассоциированные с ним болезни.

Соблюдение режима дня и качественный сон очень важны. Спать следует не менее 7-8 часов в сутки. Наиболее полезным временем для сна специалисты считают промежуток между 22 часами вечера и 6 часами утра. Регулярный приём пищи, определённое время подъёма и отхода ко сну, выполнение ряда гигиенических мер - все эти компоненты режима дня вырабатывают чёткий и необходимый ритм функционирования организма.

Вредные привычки служат причиной множества заболеваний. Они снижают работоспособность, сокращают продолжительность жизни, вызывают как физическую, так и психологическую зависимость. Однозначно вредят здоровью человека курение, употребление наркотических препаратов, больших доз алкоголя. Поэтому для сохранения своего здоровья от всего этого лучше отказаться.

Стресс - это защитная реакция организма на внешние раздражители. А этих внешних раздражителей вокруг нас очень много, и, к сожалению, избавиться от них не всегда возможно. Но управлять своими эмоциями и реакцией на стрессовые ситуации можно и нужно. Как можно снизить уровень стресса? Старайтесь вести размеренную жизнь, высыпайтесь, не ешьте на бегу, регулярно занимайтесь физкультурой, не забывайте про любимые занятия (хобби), концентрируйтесь на позитивном.

Принципы ЗОЖ может соблюдать каждый, для этого не требуется специальной подготовки. Сделав первый шаг в сторону здорового образа жизни, вы заметно ощутите разницу. Поначалу будет трудно, поскольку мы в большей части привыкли идти на поводу у своих нездоровых желаний. Но со временем, приучив себя к системе, человек уже не представляет иного образа жизни, как здоровый.

