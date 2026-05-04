151 тонна пшеничной муки отгружена из Кузбасса в регионы России под контролем Россельхознадзора

28 апреля 2026 года Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора проконтролировало партии пшеничной муки, произведенной в Новокузнецком муниципальном округе Кемеровской области — Кузбасса. Продукция предназначена для отправки железнодорожными вагонами и автомобильным транспортом в Красноярский и Пермский края, Амурскую и Сахалинскую области.

Результаты исследований образцов, отобранных в ходе досмотра и направленных в Кемеровскую испытательную лабораторию ФГБУ «ВНИИЗЖ», подтвердили фитосанитарную безопасность подкарантинной продукции.

Для обеспечения поставок ведомство оформило сельхозтоваропроизводителям 5 электронных карантинных сертификатов на продукцию общим весом 151 тонну.