Зимнее развлечение девушек с прицепленным к автомобилю тюбингом привело к возбуждению уголовного дела

21-летняя жительница одной из деревень Мариинского муниципального округа Кузбасса, не имея водительского удостоверения, прицепила тюбинг к фаркопу автомобиля для того, чтобы прокатить на нём свою лучшую подругу. В результате экстремального развлечения тюбинг занесло, девушка выпала из него и ударилась головой о припаркованный у одного из домов автомобиль.

9 января 2026 года две молодые местные жительницы решили экстремально развлечься, устроив катание на тюбинге, привязав его к автомобилю. В пользовании одной из них находился автомобиль ЛАДА 212140, к которому они и решили прицепить «ватрушку». Несмотря на отсутствие водительского удостоверения, 21-летняя пользователь автомобиля имела некоторые навыки управления им, и самонадеянно не предвидела опасных рисков таких развлечений.

При движении на автомобиле с прицепленным тюбингом по улицам деревни в результате одного из манёвров девушка выпала из «ватрушки», ударившись головой о стоящий у одного из домов автомобиль. Была вызвана скорая помощь, пострадавшую госпитализировали в местную больницу. Через несколько часов девушка экстренно была доставлена в одну из больниц областного центра в связи с тем, что причинённая травма оказалась достаточно серьёзной, относящейся к тяжкому вреду здоровью по признаку опасности для жизни.

В отношении девушки, находящейся в момент дорожно-транспортного происшествия за рулём автомобиля, было возбуждено уголовное дело по факту нарушения Правил дорожного движения лицом, не имеющим права управления автомобилем, что повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (пункт «в» части второй статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации).

В судебном заседании подсудимая вину в совершённом преступлении признала и пояснила, что сожалеет о случившемся. Она примирилась с потерпевшей, принесла ей свои извинения, оказала материальную помощь и компенсировала моральный вред.

Потерпевшая подтвердила пояснения подсудимой и настаивала на прекращении уголовного дела, не желая привлечения подруги к уголовной ответственности.

Рассмотрев заявленное потерпевшей ходатайство о прекращении уголовного дела, суд принял решение удовлетворить его, поскольку были установлены все предусмотренные законом условия для прекращения уголовного дела в связи с примирением сторон.

В результате 21-летняя подсудимая была освобождена от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшей. Дальнейшее производство по уголовному делу было прекращено.

В соответствии с действующим законодательством постановление вступит в законную силу по истечении срока его обжалования, а в случае подачи жалобы, представления в апелляционном порядке – в день вынесения решения судом апелляционной инстанции.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд