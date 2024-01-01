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178 кузбасских семей встретили Новый год в новых квартирах

В Анжеро-Судженске ключи от новых квартир получила 71 семья: 53 переселенца из аварийного жилья, а также 18 семей детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В Белове заселили девятиэтажный дом в квартале «Сосновый», 63 семьи льготников теперь будут проживать в своих квартирах.

В Прокопьевске сдан еще один МКД, ключи получат 44 семьи льготных категорий. Дома введены по нацпроекту «Жилье и городская среда», инициированному Президентом России Владимиром Путиным.

 

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса

Анжеро-Судженск
Белово
Прокопьевск
kuzbassnews.ru
01/01/2024
Анжеро-Судженск
Белово
Прокопьевск
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